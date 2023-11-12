Arda Güler sonu oldu! Real Madrid'de o isim kovuldu

Real Madrid'de Arda Güler, yaşadığı sakatlık sonrası sahaya dönmekte güçlük geçiyor.
Real Madrid'de Arda Güler, yaşadığı sakatlık sonrası sahaya dönmekte güçlük geçiyor.
Fenerbahçe'den İspanyol devine gelen genç yıldız, ilk olarak sezon başındaki ABD kampında sakatlandı.
Antrenmanda menisküsünden sakatlanan Arda Güler için birkaç aylık bir tedavi programı uygulandı.
Geri dönüşü beklenenen 18 yaşındaki oyuncu bu kez de kas sakatlığı nedeniyle formasından uzak kaldı.
Vallecano ve Braga maçlarının kadrosuna alınan Arda Güler, bu karşılaşmalarda süre almadı.
18 yaşındaki oyuncunun forma giymesini bekleyen Real Madrid taraftarı, bir sakatlık haberi daha aldı.
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Arda Güler'in bir süre daha sahalardan uzak kalacağının öğrenilmesinin ardından flaş bir gelişme yaşandı.
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MARCA'nın haberine göre; Real Madrid sağlık ekibinin başında yer alan Niko Mihic'in görevini bıraktığı ortaya çıktı.
Arda Güler'in tedavi sürecinin bu kadar uzaması Hırvat doktorun kulüpteki sonunu getirdi.
Ancak Niko Mihic'in ayrılığına sadece Arda Güler'in durumunun neden olmadığı, geçen yıl da buna benzer birçok olay geliştiği ifade edildi.