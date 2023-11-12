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Arda Güler sonu oldu! Real Madrid'de o isim kovuldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıklarla boğuşuyor. Yeni takımıyla bir türlü sahaya çıkamayan genç yıldızın son durumu merak ediliyor. Arda Güler'in bir süre daha forma giyemeyeceğinin öğrenilmesinin ardından Real Madrid yönetiminden flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 15:10 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 15:10
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BURAK ŞENTÜRK
Arda Güler sonu oldu! Real Madrid'de o isim kovuldu

Real Madrid'de Arda Güler, yaşadığı sakatlık sonrası sahaya dönmekte güçlük geçiyor.

Arda Güler sonu oldu! Real Madrid'de o isim kovuldu

Fenerbahçe'den İspanyol devine gelen genç yıldız, ilk olarak sezon başındaki ABD kampında sakatlandı.

Arda Güler sonu oldu! Real Madrid'de o isim kovuldu

Antrenmanda menisküsünden sakatlanan Arda Güler için birkaç aylık bir tedavi programı uygulandı.

Arda Güler sonu oldu! Real Madrid'de o isim kovuldu

Geri dönüşü beklenenen 18 yaşındaki oyuncu bu kez de kas sakatlığı nedeniyle formasından uzak kaldı.

Arda Güler sonu oldu! Real Madrid'de o isim kovuldu

Vallecano ve Braga maçlarının kadrosuna alınan Arda Güler, bu karşılaşmalarda süre almadı.

Arda Güler sonu oldu! Real Madrid'de o isim kovuldu

18 yaşındaki oyuncunun forma giymesini bekleyen Real Madrid taraftarı, bir sakatlık haberi daha aldı.

Arda Güler sonu oldu! Real Madrid'de o isim kovuldu

FATURA SAĞLIK HEYETİNE KESİLDİ!
Arda Güler'in bir süre daha sahalardan uzak kalacağının öğrenilmesinin ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Arda Güler sonu oldu! Real Madrid'de o isim kovuldu

O DOKTOR GÖREVDEN ALINDI!
MARCA'nın haberine göre; Real Madrid sağlık ekibinin başında yer alan Niko Mihic'in görevini bıraktığı ortaya çıktı.

Arda Güler sonu oldu! Real Madrid'de o isim kovuldu

Arda Güler'in tedavi sürecinin bu kadar uzaması Hırvat doktorun kulüpteki sonunu getirdi.

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