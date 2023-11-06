Haberler İspanya La Liga Villarreal 2-3 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Villarreal 2-3 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberleri... La Liga 12. hafta karşılaşmasında Athletic Bilbao, konuk olduğu Villarreal'i 3-2 mağlup etti. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 11:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Villarreal 2-3 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da 12. hafta karşılaşmasında Villarreal, Estadio de la Ceramica Stadyumu'nda Athletic Bilbao'yu konuk etti. Maçı Athletic Bilbao 3-2 kazandı.

Maça 3. dakikada De Galarreta, 22. dakikada Nicholas Williams ve 30. dakikada Inaki Williams'ın golleri ile hızlı başlayan taraf Athletic Bilbao oldu. Mücadelenin geri kalan kısmı karşılıklı ataklar geçerken Villarreal, 86. dakikada Gerard Moreno ve 87. dakikada Alexander Sörloth'tan gelen gollerle farkı bire indirmeyi başardı. Villarreal, maçın son bölümünde baskılı bir oyun ortaya koysada berarberlik golü gelmedi.

Bu sonuçla beraber Athletic Bilbao puanını 21'e yükseltirken, Villarreal 12 puanda kaldı.

Villarreal, gelecek hafta Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Athletic Bilbao ise sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek.

DİĞER
Ailesi tarafından reddedildi! Kendisinden 40 yaş büyük Mehmet Ali Erbil ile aşkı Gülseren Ceylan'ın başını yaktı!
Arşivden ihanet çıktı! 2010'da Kılıçdaroğlu'nun arkasında 2023'te elinde 'hançer'... Ekrem İmamoğlu ve binbir entrika
Mağlubiyetin ardından oyuncularına bunları söyledi!
Cimbom'da 1 ayrılık 1 transfer
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Getafe - Cadiz maçı ne zaman?
R. Madrid evinde puan bıraktı! Arda...
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (6 Kasım Pazartesi)
Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı 6 Kasım?
10 KASIM İLE İLGİLİ ŞİİRLER KISA, UZUN | 10 Kasım şiirleri 2, 3, 4, 5 kıta - En güzel 10 Kasım şiirleri
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Villarreal sonunu getiremedi! Villarreal sonunu getiremedi! 11:45
Buruk'tan F.Bahçelileri kızdıracak sözler! Buruk'tan F.Bahçelileri kızdıracak sözler! 11:38
Mağlubiyetin ardından oyuncularına bunları söyledi! Mağlubiyetin ardından oyuncularına bunları söyledi! 11:38
Abdullah Avcı takımı çıkışa geçirdi! Abdullah Avcı takımı çıkışa geçirdi! 11:14
Kadroyu kim sızdırdı? Takibe alındı Kadroyu kim sızdırdı? Takibe alındı 10:56
Devler Ligi'nde 4. hafta başlıyor! İşte maç programı Devler Ligi'nde 4. hafta başlıyor! İşte maç programı 10:54
Daha Eski
NBA'de Suns, Pistons'ı 120-106 yendi NBA'de Suns, Pistons'ı 120-106 yendi 10:51
Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda? Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda? 10:18
G.Saray'da Icardi gelişmesi! Bayern maçında... G.Saray'da Icardi gelişmesi! Bayern maçında... 10:11
Cimbom'da 1 ayrılık 1 transfer Cimbom'da 1 ayrılık 1 transfer 10:09
Sürpriz karar! İşte Bayern maçı 11'i Sürpriz karar! İşte Bayern maçı 11'i 09:57
Kupada kura çekimi heyacanı! Kupada kura çekimi heyacanı! 09:51