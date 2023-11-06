Villarreal 2-3 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da 12. hafta karşılaşmasında Villarreal, Estadio de la Ceramica Stadyumu'nda Athletic Bilbao'yu konuk etti. Maçı Athletic Bilbao 3-2 kazandı.

Maça 3. dakikada De Galarreta, 22. dakikada Nicholas Williams ve 30. dakikada Inaki Williams'ın golleri ile hızlı başlayan taraf Athletic Bilbao oldu. Mücadelenin geri kalan kısmı karşılıklı ataklar geçerken Villarreal, 86. dakikada Gerard Moreno ve 87. dakikada Alexander Sörloth'tan gelen gollerle farkı bire indirmeyi başardı. Villarreal, maçın son bölümünde baskılı bir oyun ortaya koysada berarberlik golü gelmedi.

Bu sonuçla beraber Athletic Bilbao puanını 21'e yükseltirken, Villarreal 12 puanda kaldı.

Villarreal, gelecek hafta Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Athletic Bilbao ise sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek.