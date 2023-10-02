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Las Palmas 2 - 1 Celta Vigo (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Las Palmas, 1-0 geriye düştüğü maçta Celta Vigo'yu 90+7. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 00:09
Las Palmas 2 - 1 Celta Vigo (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Las Palmas ile Celta Vigo karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında konuk takım Celta Vigo, öne geçen taraf oldu. Celta Vigo adına 67. dakikada Douvikas, fileleri havalandırdı.

84. dakikada ev sahibi Las Palmas penaltı kazandı. Atışı kullanan Viera, topu ağlara göndererek skora dengeyi getirdi.

90+7. dakikada Marc Cardona, Las Palmas'a galibiyeti getiren golü kaydetti. Mücadele 2-1 sona erdi.

Las Palmas bu sonuçla birlikte puanını 8'e yükselterek haftayı 14. sırada kapattı. 18. sıradaki Celta Vigo ise 5 puanda kaldı.

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