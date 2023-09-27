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Real Madrid 2-0 Las Palmas (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Real Madrid ile Las Palmas, İspanya La Liga'nın 7. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Real Madrid 3 puanı hanesine yazdırdı. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Braham Diaz Jose Luis Mato Sanmartin kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 22:19
Real Madrid 2-0 Las Palmas (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Las Palmas'ı 2-0 mağlup etti. Real Madrid'in gollerini, ilk yarının uzatma bölümünde Braham Diaz (Dk. 45+3) ve ikinci yarıda Jose Luis Mato Sanmartin (Dk. 54) attı.

Bu sezon ligde oynadığı maçlarda sadece geçen hafta deplasmanda Atletico Madrid'e yenilen eflatun-beyazlılar, Las Palmas galibiyetiyle moral buldu.

Puanını 18'e çıkaran Real Madrid, ikinci sıraya yükseldi.

Madrid'de 40. dakikada sakatlanan David Alaba oyuna devam edemedi.

Diğer yandan Real Madrid'de Las Palmas ile ilk maçına çıkmayı umut eden milli futbolcu Arda Güler, antrenman sonrasında yapılan sağlık testleri sonucunda tespit edilen sol bacak arka kaslarındaki sakatlıktan dolayı karşılaşmayı tribünden izledi.

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