Haberler İspanya La Liga Mbappe'ye 120 milyon Euro

Mbappe'ye 120 milyon Euro

Real Madrid, PSG’de istenmeyen adam ilan edilen Kylian Mbappe için kesenin ağzını açtı. İspanyol devi Fransız yıldız için 120 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Mbappe'ye 120 milyon Euro

Jude Bellingham, Arda Güler, Kepa Arrizabalaga ve Joselu gibi isimleri yaz transfer döneminde kadrosuna katan Real Madrid, sezonun bombasını patlatmaya hazırlanıyor. İspanyol devinin hedefindeki isim; Kylian Mbappe... Paris Saint-Germain'de Başkan Nasır el-Halifi ile sorun yaşayan Fransız yıldız için kesenin ağzını açmaya hazırlanan eflatun-beyazlılar, tam 120 milyon euroluk teklif hazırladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mbappe'yi bedelsiz elinden kaçırmak istemeyen PSG'nin bu öneriyi kabul edeceği de gelen haberler arasında... Real Madrid'in bu hafta içinde transferi sonuçlandıracağını yazan İngiliz dailymail, PSG'nin Messi ve Neymar'dan sonra diğer büyük yıldızını da kaybedeceğini duyurdu. Real Madrid, Mbappe'yi geçen sezon da istemiş ancak transfer sonuçlandırılamamıştı.

SUUDİLERİ REDDETTİ

Mbappe, geçtiğimiz ya Suudi ekibi Al-Hilal'den gelen teklifi, "Arabistan'da oynamak istemiyorum" diyerek reddetmişti. PSG'nin sözleşme uzatma önerisini de kabul etmeyen Mbappe'nin Real Madrid'le bir süredir görüştüğü ve anlaştığı da gelen iddialar arasında...

326 MAÇTA 245 GOL

Henüz 24 yaşında olmasına rağmen kariyerinde 326 maça çıkan Mbappe, 245 kez gol sevinci yaşadı. Fransız yıldız, 116 defa da arkadaşlarına asist yaptı. Toplamda ise 361 kez skor katkısı sağladı. Fransa Milli Takımı'nda da 70 maça çıkan Mbappe, 40 gol attı.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Erman Toroğlu'dan Beşiktaş - Pendikspor maçı için olay sözler! "Hakemin topu görme ihtimali yok"
Ekonominin üssü İstanbul Finans Merkezi'ne Uzakdoğu’dan Körfez’e, Avrupa’dan ABD’ye birçok ülkeden talep yağmuru!
Ziyech paylaşımına alevli emoji!
Orta saha için sürpriz hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barça evinde kazandı!
Barcelona’dan PSV’ye
KIRTASİYE YARDIM BAŞVURU 2023 e-DEVLET | Kırtasiye yardımı şartları nedir, kimlere verilir? Kırtasiye yardımı başvuru tarihleri, gerekli belgeler
İstanbul namaz vakitleri 2023
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN KILAVUZU 2023 | ÖSYM 2023 YKS 2. tercihler boş kontenjan taban puanları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan çok sert paylaşım: Emek hırsızları! Beşiktaş'tan çok sert paylaşım: Emek hırsızları! 01:38
Toroğlu yorumladı! Beşiktaş'ın sayılmayan golünde top dışarı çıktı mı? Toroğlu yorumladı! Beşiktaş'ın sayılmayan golünde top dışarı çıktı mı? 01:38
Güneş: Hakemlerle ilgili konuşursak ağır oluyor! Güneş: Hakemlerle ilgili konuşursak ağır oluyor! 01:38
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 01:38
Beşiktaş'a uzatmada Pendik engeli! Beşiktaş'a uzatmada Pendik engeli! 01:38
VAR'da izledi penaltıyı verdi! İşte o müdahale VAR'da izledi penaltıyı verdi! İşte o müdahale 01:38
Daha Eski
Sivasspor deplasmanda kazandı! Sivasspor deplasmanda kazandı! 01:38
G.Saray ayrılığı açıkladı! İşte transferin rakamları G.Saray ayrılığı açıkladı! İşte transferin rakamları 01:38
Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı! Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı! 01:38
Ramos'tan G.Saraylıları heyecanlandıran hareket! Ramos'tan G.Saraylıları heyecanlandıran hareket! 01:38
Merih'in ardından Al Ahli'ye bir Türk daha! Merih'in ardından Al Ahli'ye bir Türk daha! 01:38
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte ödenecek bonservis F.Bahçe transferi bitirdi! İşte ödenecek bonservis 01:38