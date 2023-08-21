Mbappe'ye 120 milyon Euro

Jude Bellingham, Arda Güler, Kepa Arrizabalaga ve Joselu gibi isimleri yaz transfer döneminde kadrosuna katan Real Madrid, sezonun bombasını patlatmaya hazırlanıyor. İspanyol devinin hedefindeki isim; Kylian Mbappe... Paris Saint-Germain'de Başkan Nasır el-Halifi ile sorun yaşayan Fransız yıldız için kesenin ağzını açmaya hazırlanan eflatun-beyazlılar, tam 120 milyon euroluk teklif hazırladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mbappe'yi bedelsiz elinden kaçırmak istemeyen PSG'nin bu öneriyi kabul edeceği de gelen haberler arasında... Real Madrid'in bu hafta içinde transferi sonuçlandıracağını yazan İngiliz dailymail, PSG'nin Messi ve Neymar'dan sonra diğer büyük yıldızını da kaybedeceğini duyurdu. Real Madrid, Mbappe'yi geçen sezon da istemiş ancak transfer sonuçlandırılamamıştı.

SUUDİLERİ REDDETTİ

Mbappe, geçtiğimiz ya Suudi ekibi Al-Hilal'den gelen teklifi, "Arabistan'da oynamak istemiyorum" diyerek reddetmişti. PSG'nin sözleşme uzatma önerisini de kabul etmeyen Mbappe'nin Real Madrid'le bir süredir görüştüğü ve anlaştığı da gelen iddialar arasında...

326 MAÇTA 245 GOL

Henüz 24 yaşında olmasına rağmen kariyerinde 326 maça çıkan Mbappe, 245 kez gol sevinci yaşadı. Fransız yıldız, 116 defa da arkadaşlarına asist yaptı. Toplamda ise 361 kez skor katkısı sağladı. Fransa Milli Takımı'nda da 70 maça çıkan Mbappe, 40 gol attı.