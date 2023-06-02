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Diego Simeone Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid'e transferini resmen duyurdu

Son dakika transfer haberleri... Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferini resmen duyurdu.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 11:44 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 11:49
Diego Simeone Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid'e transferini resmen duyurdu

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Leicester City ile sözleşmesi biten milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferini resmen duyurdu. Arjantinli çalıştırıcı yaptığı açıklama, "Çağlar Söyüncü, gelecek sezon aramıza katılacak. Savunmamıza güç katacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çağlar Söyüncü, kariyerine Menemen Belediye altyapısında başladı. Sırasıyla Bucaspor, Aliağa FK, Altınordu, Freiburg ve Leicester City formaları giydi. 2018'den bu yana İngiliz ekibinin kadrosunda yer alan Çağlar'ın sözleşmesi bu yaz bitiyor. Defans hattında görev yapan milli futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. 27 yaşındaki deneyimli defansın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...

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