Valencia 1-0 Real Madrid (MAÇ SONUCU – ÖZET)

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Valencia ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Mestalla Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında golü bulan taraf Valencia oldu. Ev sahibi ekip, 33. dakikada Diego Lopez ile öne geçti.

İlk yarı bu sonuçla biterken, ikinci yarıda gol sesi çıkmayınca Valencia karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Valencia'da Cenk Özkacar 90 dakika sahada kaldı.

72 puanda kalan Real Madrid, bu mağlubiyetle Atletico Madrid'in galip geldiği haftada 3. sıraya geriledi. Kümede kalma mücadelesi veren Valencia, bu galibiyetle puanını 40'a yükselterek rahat bir nefes aldı.

La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Valencia ise deplasmanda Mallorca'ya konuk olacak.