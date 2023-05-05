Enes Ünal rekor kırdı

İspanya La Liga'da Enes Ünallı Getafe, sahasında C.Vigo'yu 3'te milli golcümüzün penaltı golüyle 1-0 devirdi. 25 yaşındaki forvet 196 maçla, R.Sociedad'da tarih yazan Nihat Kahveci'yi geride bırakarak, La Liga'da en fazla maça çıkan Türk oyuncu oldu. Gol sayısını da 14'e çıkaran Enes, Barcelonalı Lewandowski (19 gol) ve R.Madridli Benzema'nın (17 gol) ardından 3. sırada yer alıyor. Öte yandan yıldız golcü, maçta gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü ve deplasmandaki Real Madrid maçında forma giyemeyecek.