Haberler İspanya La Liga Getafe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 26. haftasında Getafe ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 10:00
Getafe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 26. haftada Getafe ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Sevilla maçı 19 Mart Pazar günü saat 20.30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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GETAFE - SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Getafe

Soria; Dakonam, Alvarez, Mitrovic; Suarez, Maksimovic, Alena, Iglesias; Mayoral, Unal, El Haddadi

Sevilla

Bounou; Nianzou, Bade, Gudelj; Montiel, Jordan, Rakitic, Acuna; Lamela, En-Nesyri, Ocampos

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