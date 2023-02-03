Athletic Bilbao Cadiz 4-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Athletic Bilbao sahasında Cadiz ile karşı karşıya geldi.

Athletic Bilbao, Cadiz'i 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Mücadelede Bilbao adına gol perdesini 10. dakikada Sancet açtı.

Ardından Cadiz'de 25. dakikada Escalante skoru 1-1'e getirdi.

35. dakikada ise sahneye bir kez daha Sancet çıktı ve skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

44. dakikada ise Alvarez ev sahibi ekibin 3. golünü atan isim oldu.

Mücadelede 75. dakikada Sancet bir kez daha sahneye çıktı ve yaptığı hattrick ile Bilbao, Cadiz'i 4-1'lik skorla mağlup etti.

Bu maçın ardından Bilbao ligde 29 puanla 7. sırada yer aldı.

Cadiz ise 19 puanla 18. sırada bulunuyor.