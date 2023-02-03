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Athletic Bilbao Cadiz 4-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Athletic Bilbao, Cadiz'i sahasında 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadeye ise ev sahibi Athletic Bilbao'dan Sancet damga vurdu. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 00:58
Athletic Bilbao Cadiz 4-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Athletic Bilbao sahasında Cadiz ile karşı karşıya geldi.

Athletic Bilbao, Cadiz'i 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Mücadelede Bilbao adına gol perdesini 10. dakikada Sancet açtı.

Ardından Cadiz'de 25. dakikada Escalante skoru 1-1'e getirdi.

35. dakikada ise sahneye bir kez daha Sancet çıktı ve skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

44. dakikada ise Alvarez ev sahibi ekibin 3. golünü atan isim oldu.

Mücadelede 75. dakikada Sancet bir kez daha sahneye çıktı ve yaptığı hattrick ile Bilbao, Cadiz'i 4-1'lik skorla mağlup etti.

Bu maçın ardından Bilbao ligde 29 puanla 7. sırada yer aldı.

Cadiz ise 19 puanla 18. sırada bulunuyor.

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