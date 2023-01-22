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Athletic Bilbao 0-2 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 18. haftasında Athletic Bilbao ile Real Madrid karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan zorlu karşılaşmayı Real Madrid 2-0 kazandı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 00:54 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 01:00
Athletic Bilbao 0-2 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti.

Real Madrid'e ligin zorlu deplasmanlarından Bilbao'da 3 puanı getiren golleri Fransız futbolcu Karim Benzema (Dk. 24) ve Toni Kroos (Dk. 90) attı.

Benzema, 14 sezondur formasını giydiği Real Madrid'de ligdeki 228. golünü atarak, eflatun beyazlı kulübün tarihinde Raul Gonzalez ile birlikte ligde en fazla gol atan futbolcular listesinde 2. sıraya yükseldi.

Listede ilk sırada 312 golle Cristiano Ronaldo bulunuyor.

Benzema, La Liga'da bu sezon attığı 9 golle, gol krallığı yarışında Barcelonalı Robert Lewandowski'nin (13) ardından ikinci sırada yer alıyor.

Real Madrid aldığı galibiyetle puanını 41'e çıkararak, lider Barcelona'nın (44) ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Athletic Bilbao ise 26 puanla sekizinci sırada kaldı.

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