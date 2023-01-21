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Rayo Vallecano 0-2 Real Sociedad (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Rayo Vallecano sahasında Real Sociedad'ı ağırladı. Mücadeleyi 2-0 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri Alexander Sörloth ve Ander Barrenetxea kaydetti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 18:28
Rayo Vallecano 0-2 Real Sociedad (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 18. haftasında Real Sociedad, deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaştı. Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu.

Real Sociedad'ın gollerini Alexander Sörloth ve Ander Barrenetxea kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 5. galibiyetine ulaşan Sociedad, 38 puanla 3. sıraya yerleşti. Rayo Vallecano ise 26 puanla 9. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Real Sociedad, Real Madrid'e konuk olacak. Rayo Vallecano ise deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak.

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