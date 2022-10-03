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Real Madrid Başkanı Perez'den açıklama geldi! "Avrupa Süper Lig'i..."

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, bir dönem ortalığı ayağa kaldıran, FIFA ve UEFA'da alarm verdiren Avrupa Süper Ligi projesine dair konuştu. İşte o sözler...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 19:27
Real Madrid Başkanı Perez'den açıklama geldi! "Avrupa Süper Lig'i..."

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, "şimdilik" rafa kaldırılan Avrupa Süper Ligi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Perez, Avrupa Süper Ligi'nde aynı takımların sürekli birbiriyle oynamalarının sıkıcı olacağı eleştirilerine, "Nadal ve Djokovic, 59 kez karşılaştı. Bu sıkıcı mı? Real Madrid ve Liverpool ise 67 yılda sadece 9 kez karşı karşıya geldi. Taraftarları böyle maçlardan mahrum bırakmanın amacı nedir?" cevabını verdi.

"Futbol kuralları diğer sporlarda da uygulansa, Nadal ile Federer arasında bunca zaman içerisinde yılda en az 3 maç göremezdik" diyen İspanyol spor adamı, "UEFA, orta seviyedeki takımlar arasındaki maç sayısını arttırıyor. Bu sadece Avrupa futbolunun düşüşünü hızlandıracak. Forbes'e göre Real Madrid, dünyanın en değerli 13. kulübü, eskiden 5. sıradaydık. Bu sıralamada sadece 3 futbol kulübü var. Avrupa Süper Ligi konusu, bu eğilim pazarlık konusu değil" ifadelerini kullandı.

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