SON DAKİKA - Edinson Cavani Valencia'da! Transfer resmen açıklandı

Valencia, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Uruguaylı oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştı.

İspanyol ekibi Edinson Cavani ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Valencia transferi resmen açıkladı.



Cavani'nin Valencia'ya imza atmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Maxi Gomez'in de önünde hiçbir engel kalmadı. Sarı lacivertliler bu transferi bitirmek için geri sayıma geçti.

Edinson Cavani, Manchester United formasıyla çıktığı 59 maçta, 19 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.