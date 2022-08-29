Haberler İspanya La Liga SON DAKİKA - Edinson Cavani Valencia'da! Transfer resmen açıklandı

SON DAKİKA - Edinson Cavani Valencia'da! Transfer resmen açıklandı

Son dakika spor haberi: İspanya La Liga ekibi Valencia'dan hücum hattına takviye geldi. Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda Edinson Cavani'nin transferi duyuruldu. Uruguaylı golcüyü kadrosuna katan Valencia'nın Maxi Gomez ile yollarını ayırması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Maxi Gomez transferini yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 22:30 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 22:31
SON DAKİKA - Edinson Cavani Valencia'da! Transfer resmen açıklandı

Valencia, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Uruguaylı oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştı.

İspanyol ekibi Edinson Cavani ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Valencia transferi resmen açıkladı.

Cavani'nin Valencia'ya imza atmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Maxi Gomez'in de önünde hiçbir engel kalmadı. Sarı lacivertliler bu transferi bitirmek için geri sayıma geçti.

Edinson Cavani, Manchester United formasıyla çıktığı 59 maçta, 19 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.

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