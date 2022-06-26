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Radamel Falcao La Liga'da devam ediyor!

Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar ve gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen, ardından da La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao için kulübün sportif direktörü David Cobeno açıklamalarda bulundu. Cobeno, "Falcao önümüzdeki sezon da bizimle kalacak." dedi. İşte o sözler...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 19:33
Radamel Falcao La Liga'da devam ediyor!

La Liga ekibi Rayo Vallecano'da Sportif Direktör, Radamel Falcao'nun takımda kalacağını açıkladı.

İspanyol basınına açıklamalarda bulunan Rayo Vallecano Sportif Direktörü David Cobeno, "Falcao önümüzdeki sezon da bizimle kalacak. Resmi açıklama birkaç gün içinde yapılacak. Sözleşmesindeki madde gereği bir yıl daha bizimle olacak. Falcao bize çok yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

Rayo Vallecano formasıyla 28 maça çıkan Radamel Falcao 6 gol attı.

36 yaşındaki futbolcu 2019-2021 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti.

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