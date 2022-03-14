Real Madrid 3-0 Mallorca (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Visit Mallorca Estadi'de oynanan maçı Real Madrid 3-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

Maçta ilk yarı golsüz sona ererken Real Madrid'e 3 puanı getiren goller ikinci yarıda geldi. 55. dakikada Vinicius Junior, Benzema'nın asistinde golü atarak takımını öne geçirdi. 76. dakikada Vinicius'un kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Benzema, topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı. 82'de Benzema bir kez daha ağlara havalandırarak skoru belirleyen isim oldu.

Bu sonuçla Real Madrid 66 puana yükseldi ve zirvedeki yerini korudu. Mallorca ise 26 puanda kaldı.