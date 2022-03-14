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Real Madrid 3-0 Mallorca (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga'da heyecan 28. hafta mücadeleleri ile sürdü. 28. hafta karşılaşmasında Real Madrid, deplasmanda Mallorca'ya konuk oldu. Mücadele Real Madrid'in 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 01:00
Real Madrid 3-0 Mallorca (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Visit Mallorca Estadi'de oynanan maçı Real Madrid 3-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

Maçta ilk yarı golsüz sona ererken Real Madrid'e 3 puanı getiren goller ikinci yarıda geldi. 55. dakikada Vinicius Junior, Benzema'nın asistinde golü atarak takımını öne geçirdi. 76. dakikada Vinicius'un kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Benzema, topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı. 82'de Benzema bir kez daha ağlara havalandırarak skoru belirleyen isim oldu.

Bu sonuçla Real Madrid 66 puana yükseldi ve zirvedeki yerini korudu. Mallorca ise 26 puanda kaldı.

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