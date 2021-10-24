Haberler İspanya La Liga Barcelona-Real Madrid maçı CANLI | İlk 11'ler belli oldu

Barcelona-Real Madrid maçı CANLI | İlk 11'ler belli oldu

İspanya La Liga'nın 10. haftasında El Clasico heyecanı yaşanıyor. Barcelona, sahasında Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Real Madrid (El Clasico) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Öte yandan karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 16:14 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 16:22
Barcelona-Real Madrid maçı CANLI | İlk 11'ler belli oldu

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10. hafta maçında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Öte yandan karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Real Madrid maçı 24 Ekim Pazar günü saat 17:15'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI İLK 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Pique, Eric Garcia, Jordi Alba, Busquets, Gavi, F. De Jong, Dest, Ansu Fati, Memphis.

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Rodrygo, Benzema.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI EKSİKLER

Barcelona'nın eksikleri;

Sakatlık: Pedri (diz), Martin Braithwaite (diz), Ousmane Dembele (diz), Ronald Araujo
Şüpheli: Jordi Alba (ayak bileği)

Real Madrid'in eksikleri;

Sakatlık: Dani Ceballos (ayak bileği), Gareth Bale
Şüpheli: Eden Hazard (kas), Dani Carvajal (baldır), Luka Jovic (ayak bileği), Isco (sırt), Karim Benzema (belirtilmemiş)

SON DAKİKA