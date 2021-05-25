Haberler İspanya La Liga Son dakika transfer haberleri | Luka Modric Real Madrid'de kaldı!

Son dakika transfer haberleri | 'de kaldı!

'da şampiyonluğu ezeli rakibi 'e kaptıran , gözünü gelecek sezona çevirdi. Eflatun beyazlılar bu doğrultuda ilk imzayı efsane futbolcusu 'e attırdı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 12:36
Son dakika transfer haberleri | Luka Modric Real Madrid'de kaldı!

ekiplerinden , 'in sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Luka Modric arasında mevcut sözleşmenin 30 Haziran 2022 yılına kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid formasıyla 391 resmi maça çıkan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 28 gol ve 61 asistlik performans sergiledi.

Hırvat oyuncu, 9 sezon formasını giydiği Real Madrid ile 2 , 4 de şampiyonluğu yaşadı.

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