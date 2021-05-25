Son dakika transfer haberleri | Luka Modric Real Madrid'de kaldı!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Luka Modric'in sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Luka Modric arasında mevcut sözleşmenin 30 Haziran 2022 yılına kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid formasıyla 391 resmi maça çıkan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 28 gol ve 61 asistlik performans sergiledi.

Hırvat oyuncu, 9 sezon formasını giydiği Real Madrid ile 2 La Liga, 4 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.