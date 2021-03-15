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: 4-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

İspanya la Liga'da , evinde 'yı ağırladı. Katalan devi mücadeleden 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 01:23 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 02:02
Barcelona Huesca: 4-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 27. haftasında , sahasında oynadığı maçta 'yı 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmada Barcelona'nın gollerini (Dk. 13 ve Dk. 90), Antoine Griezmann (Dk. 35) ve Oscar Mingueza (Dk. 53) atarken, Huesca'nın tek golü Rafa Mir'den (Dk. 45+4) geldi.

Bu skorla puanını 59'a çıkaran Barcelona, lider Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

Huesca ise 20 puanla ligde son sırada yer aldı.

MESSI'DEN YENİ REKOR

Bu karşılaşma ile Barcelona formasını 767. kez giyen Lionel Messi, Xavi Hernandez'e ait olan "Barcelona formasıyla en fazla maç oynama" rekorunu egale etti.

Katalan takımında 1998-2015 yılları arasında oynayan eski futbolcu Xavi, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Messi ile birlikte oynamak, birçok şeyi paylaşmak bir zevkti. Bu rekorumu aşacak futbolcunun Leo olması harika bir şey ve benim için bir onur. Ondan başkası olamazdı. Futbol tarihinin en iyi futbolcusunun Barça formasını en fazla giyen olması doğru bir şey." dedi.

La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sırada olan Messi'nin 21, en yakın takipçisi Luis Suarez'in de (Atletico Madrid) 18 golü bulunuyor.

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