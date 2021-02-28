Haberler İspanya La Liga Villarreal Atletico Madrid 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında sahasında 'i konuk etti. Mücadeleyi 2-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri kendi kalesine ve attı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 01:17
Villarreal Atletico Madrid 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 25. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. 'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 2-0 kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 25. dakikada kendi kalesini bulan ile 69. dakikada 'ten geldi. Bu sonuçla 2 maçlık kötü seriyi noktalayan lider Atletico Madrid, puanını 58 yaptı ve 1 maçı fazla olan ile arasındaki puan farkını tekrar 5'e yükseltti. 7 maçtır kazanamayan Villarreal ise 37 puanla 7. sırada kaldı.

Öte yandan defansif anlayışı ile öne çıkan Atletico Madrid, 7 maç sonra gol yemedi ve da maçta yaptığı 6 kurtarış ile yıldızlaştı.

'nın 26. haftasında Atletico Madrid evinde ile dev derbide karşılaşacakken, Villarreal ise deplasmanına gidecek.

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