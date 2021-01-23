Haberler İspanya La Liga Deportivo Alaves - Real Madrid: 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 19. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Mendizorrotza'da oynan karşılaşma eflatun-beyazlıların 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 01:17
Deportivo Alaves - Real Madrid: 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 20. hafta karşılaşmasında , deplasmanda 'e konuk oldu.

Mendizorroza'da oynanan karşılaşmayı eflatun-beyazlılar 4-1 kazanarak üç puanı aldı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında 'nun golüyle perde açıldı, 41. dakikada farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 45+1'e geldiğinde ise skoru 3-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla bitti.

İkinci yarıya 3 değişiklikle başlayan , aradığı golü 59'da ile bulsa da ikinci golü bulamadı. 70. dakikada Benzema ise kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü atarak skoru 4-1 olarak tayin etti.

Bu sonucun ardından Real Madrid 40 puana yükselerek lider 'den 2 maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Alaves ise 18 puanda kaldı.

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