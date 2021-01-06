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İspanya 'nda . lig takımları, Madrid, ve 'yi eledi

İspanya 2. tur maçlarında . Lig takımları, ekipleri Madrid, ve 'yi eleyerek büyük bir sürprize imza attı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 22:35
İspanya Kral Kupası'nda 3. lig takımları, Atletico Madrid, Celta Vigo ve Getafe'yi eledi

İspanya 2. tur maçlarında Madrid, ve . lig takımlarına elendi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde () geride kalan 17 haftada en az gol yiyen ve sadece 1 yenilgiyle lider durumda bulunan , Kral Kupası'na veda etti.

Tek maçlı elemenin olduğu 2. turda 3. lig (Segunda B) takımı ile deplasmanda karşılaşan Atletico Madrid, 5. dakikada 'in golüyle 1-0 mağlup oldu. Atletico, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da 3. ligden bir takıma yenilerek kupada yoluna devam edemedi.

Kupada dün oynanan maçlarda, Türk futbolcular ve 'un formasını giydiği Celta Vigo, 3. lig takımlarından İbiza'ya deplasmanda 5-2 mağlup olarak, kupa dışında kaldı.

'ın takımı Getafe de diğer bir 3. lig takımı 'ya deplasmanda 1-0 yenildi. sakatlığından dolayı bu maçta kadroda yer almadı.



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