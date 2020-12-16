Haberler İspanya La Liga Real Madrid Athletic Bilbao: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın öne alınan 19. hafta maçında sahasında Atletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Eflatun beyazlılar zorlu karşılaşmada Benzema (2) ve Ton, Kross'un golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 09:36
Real Madrid Athletic Bilbao: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lig takvimine göre ocak ayı ortasına denk gelen 19. haftada oynanması gereken - ve - maçları, bu takımların, Süper Kupası'nda karşılaşacak olmalarından dolayı bu hafta içine alındı.

Real Madrid, sahasında oynadığı karşılaşmada ilk yarıyı, Toni Kross'un 45. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde kapattı.

Konuk takım 52. dakikada Ander Capa ile skora eşitliği getirse de, Fransız futbolcu Karim Benzema'nın 74. ve 90+2. dakikalarda attığı goller, Real Madrid'e galibiyeti getirdi: 3-1.

Athletic Bilbao'da , karşılaşmanın 13. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorla Real Madrid, puanını 26'ya yükselterek, ligin zirvesindeki Real Sociedad ve 'in (iki maçı eksik) ardından averajla 3. sırada kaldı.

Covid-19 salgınından dolayı ağustos ayında tamamlanan Şampiyonlar Ligi'nde, son 16 turunda elenen Real Madrid, geçen sezonu geç bitirmesinden dolayı 'nın 1. haftasında ertelenen Getafe karşılaşmasını henüz oynamadı.

La Liga'da öne alınan diğer maç Barcelona-Real Sociedad, çarşamba akşamı oynanacak.

İspanya'da geçen sezonun şampiyonu Real Madrid ile ikincisi Barcelona ile finalistleri Real Sociedad ve Athletic Bilbao arasındaki Süper Kupa 4'lü turnuvası ise 13-17 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

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