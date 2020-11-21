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Villarreal : 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 10. haftasında Villarreal'e konuk olan , rakibiyle 1-1 berabere kaldı. 2. dakikada Mariano Diaz'ın golüyle öne geçen eflatun-beyazlılar, 76'da Gerard Moreno'nun penaltı golüne engel olamadı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 20:35
Villarreal Real Madrid: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1. Futbol Ligi'nin () 10. haftasında deplasmanda Villarreal ile 1-1 berabere kaldı.

Real Madrid'de sakat futbolcular Karim Benzema, ve Federico Valverde ile Kovid-19 testleri pozitif çıkan Luka Joviç, Casemiro ve Eder Militao kadroda yer almadı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Mariano'nun golüyle 1-0 öne geçen Real Madrid ilk yarıyı bu skorla kapattı.

İkinci yarı ataklarını artıran ev sahibi Villarreal, 76. dakikada Gerard Moreno'nun penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı.

İki takımın son dakikalardaki atakları skoru değiştirmeyince maç 1-1 sona erdi.

La Liga'da bir maç eksiği olan Real Madrid 17 puanla 4. sıraya gerilerken, Villarreal 19 puanla 2. sırada yer aldı.

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