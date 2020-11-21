Villarreal Real Madrid: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında Real Madrid deplasmanda Villarreal ile 1-1 berabere kaldı.

Real Madrid'de sakat futbolcular Karim Benzema, Sergio Ramos ve Federico Valverde ile Kovid-19 testleri pozitif çıkan Luka Joviç, Casemiro ve Eder Militao kadroda yer almadı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Mariano'nun golüyle 1-0 öne geçen Real Madrid ilk yarıyı bu skorla kapattı.

İkinci yarı ataklarını artıran ev sahibi Villarreal, 76. dakikada Gerard Moreno'nun penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı.

İki takımın son dakikalardaki atakları skoru değiştirmeyince maç 1-1 sona erdi.

La Liga'da bir maç eksiği olan Real Madrid 17 puanla 4. sıraya gerilerken, Villarreal 19 puanla 2. sırada yer aldı.