Real Madrid'in yıldız ismi Luka Jovic'e hapis cezası gelebilir!

İspanyol devi Real Madrid'in yıldız futbolcu Luka Jovic'in başı belada... Sırp futbolcu geçtiğimiz mart ayında kız arkadaşının doğum gününe katılmak için ülkesine gitmiş ancak karantinada olması gerekirken evden kaçarak gizlice İspanya'ya dönüş yapmıştı.

Corona virüsü vakalarının oldukça yaygın olduğu bir dönemde böyle bir harekete kalkışan yıldız isme ağır ceza yolda. Sırbistan basınından Tanjug'da yer alan habere göre izolasyon kurallarını ihlal eden 22 yaşındaki oyuncunun hakkında dava açıldı ve Jovic'in 6 aya kadar hapis cezası alabileceği konuşuluyor.



