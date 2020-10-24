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'in yıldız ismi 'e hapis cezası gelebilir!

forması giyen Sırp futbolcu , ülkesinde geçtiğimiz mart ayında karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezası alabilir. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 11:10
Real Madrid'in yıldız ismi Luka Jovic'e hapis cezası gelebilir!

İspanyol devi 'in yıldız futbolcu 'in başı belada... Sırp futbolcu geçtiğimiz mart ayında kız arkadaşının doğum gününe katılmak için ülkesine gitmiş ancak karantinada olması gerekirken evden kaçarak gizlice 'ya dönüş yapmıştı.

Corona virüsü vakalarının oldukça yaygın olduğu bir dönemde böyle bir harekete kalkışan yıldız isme ağır ceza yolda. basınından Tanjug'da yer alan habere göre izolasyon kurallarını ihlal eden 22 yaşındaki oyuncunun hakkında dava açıldı ve Jovic'in 6 aya kadar hapis cezası alabileceği konuşuluyor.


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