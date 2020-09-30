Haberler İspanya La Liga Real Madrid - Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 4. haftasında sahasında 'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseveler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 12:48 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 12:51
Real Madrid - Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede ile karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Madrid - Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

REAL MADRID - REAL VALLADOLID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Valladolid maçı 30 Eylül Çarşamba günü saat 22:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - REAL VALLADOLID MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Valverde, Casemiro, Modric, Isco, Vinicius, Benzema

Real Valladolid: Jimenez, Perez, Gonzalez, Sanchez, Garcia, Michel, Perez, Hervias, Plano, Rubio, Guardiola

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