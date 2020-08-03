Espanyol'dan flaş talep! "Küme düşme olmasın" - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2020, Pazartesi
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'dan flaş talep! " olmasın"

Espanyol'dan flaş talep! "Küme düşme olmasın"

'yı son sırada tamamlayarak küme düşen , bu sezon 'na bağlı tüm liglerde küme düşmenin kalkmasını talep etti.

'yı 20. sırada bitirerek küme düşen , bu sezon küme düşmenin kaldırılmasını istedi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip (Covid-19) salgını nedeniyle dünyasının olağanüstü bir dönemden geçtiği belirtildi.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Geçen nisan ayının ortasında, salgın nedeniyle durdurulan ligin ve futbol sektörünün ekonomik açıdan çökmesini engellemek için futbola tekrar başlama kararı verildi. Herkesin yadsınamaz çabalarıyla gelirlerin bir bölümü kurtarıldı ve rekabet etmeye yönelik olarak büyük bir dayanışma örneği gösterildi.

Bununla birlikte tüm lig katılımcılarının eşit fırsatlarda yarışmasını engelleyebilecek bazı özel koşullar ortaya çıktı.

Örnek olarak;

- İkinci Lig'de mücadele edecek olan Deportivo'nun son maçı, herhangi bir çözüm bulunamadığından oynatılmadı. Deportivo küme düşürüldü.

- Stadyumlarda, taraftarların olmaması tüm kulüpler için büyük bir zarar oldu. Ancak, bizim için önemli olan kümede kalma yarışındaki direkt 5 rakibimize karşı evimizdeki maçların seyircisiz oynanması dikkat çekici oldu.

- ve bizim gibi kulüplerde corona virüsü vakalarına rastlandı. Rekabet edebilmek için büyük çaba sarf ettik ancak hastalığın fiziksel etkileri atlatılamadı.

Her ne kadar ligin tamamlanmış olduğu doğru olsa da, belirttiğimiz gibi örneklerin varlığı nedeniyle yarışma adil bir biçimde yürütülmedi. Takımlar eşit koşullarda rekabet etmediler.

Corona virüsü pandemisinin ekonomik etkileri 2020/21 sezonunda da devam edecek. Buna küme düşmenin getireceği etkiyi de eklersek yıkıcı olacak ve haksızlık yapılacaktır.

kulübü olarak pandeminin getirdiği bir dizi sağlık ve ekonomik sonuçlar nedeniyle devam eden belirsizlikte, bazı kulüplerin ödüllendirilmesini doğru buluyoruz. Şampiyon olacak takım, sıralama, Avrupa kupalarına gidecek takımların belirlenmesi açısından lig sıralaması doğru olacaktır ancak bizim gibi en çok etkilenen kulüplerin bu şekilde iki kat cezalandırılması doğru değildir.

Bu nedenle Espanyol olarak, İspanya Kraliyet ve La Liga'nın düzenlediği tüm liglerde küme düşürülmenin kalkması gerektiğini savunuyoruz."

  1. 03.08.2020
  2. Güncelleme: 03.08.2020 19:11
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