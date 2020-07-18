Real Madrid'den 750 milyon euroluk zafer!

İspanya'da Real Madrid, Villarreal'i 2-1 yenerek bitime 1 hafta kala 86 puanla şampiyon oldu. Los Galacticos, 34. lig zaferini elde ederken dudak uçuklatan bir gelirin sahibi oldu. Başkent ekibi bu başarıyla tam 750 milyon euro'luk bir geliri kasasına koydu. Toplam kupa sayısını 91'e çıkaran Real Madrid ezeli rakibi Barcelona'yı yakaladı. Son 15 yılda Barça 36, Real ise 22 kupa kazandı.

ELİNİN DEĞDİĞİ ALTIN OLUYOR

Kaptan Sergio Ramos bu sezon ligde 10 gol atarken şampiyonlukta önemli rol oynadı. Lig tarihinde 69 kez fileleri sarsarak en golcü savunmacı olan 34'lük yıldız, Teknik Direktör Zinedine Zidane'a övgü yağdırdı. Ramos, "Dokunduğu her şey altına dönüşüyor. Ona ve çalışma yöntemine güveniyoruz. Fark yaratan bir isim. Umarız burada uzun yıllar kalır, o eşsiz biri" ifadelerini kullandı.