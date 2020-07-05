İspanya La Liga'nın 34. haftasında Osasuna evinde Getafe'yi ağırlıyor. Müsabaka öncesinde futbolseverler maçın yayın saatini ve kanalını araştırıyor. Peki, Osasuna-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Osasuna sahasında Şampiyonlar Ligi hedefindeki Getafe'yi konuk ediyor. Osasuna'da Chimy Avila ve Enric Gallego müsabakada forma giyemeyecek. Deplasman ekibi Getafe'de ise sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Ev sahibi Osasuna son 3 karşılaşmada kazandı.
OSASUNA-GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Osasuna-Getafe maçı saat 21:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 05.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Osasuna-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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