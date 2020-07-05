Osasuna-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Osasuna sahasında Şampiyonlar Ligi hedefindeki Getafe'yi konuk ediyor. Osasuna'da Chimy Avila ve Enric Gallego müsabakada forma giyemeyecek. Deplasman ekibi Getafe'de ise sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Ev sahibi Osasuna son 3 karşılaşmada kazandı.

OSASUNA-GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Osasuna-Getafe maçı saat 21:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.