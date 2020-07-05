Osasuna-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Osasuna-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 34. haftasında evinde 'yi ağırlıyor. Müsabaka öncesinde futbolseverler maçın yayın saatini ve kanalını araştırıyor. Peki, Osasuna-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. sahasında Şampiyonlar Ligi hedefindeki 'yi konuk ediyor. Osasuna'da Chimy Avila ve Enric Gallego müsabakada forma giyemeyecek. Deplasman ekibi Getafe'de ise sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Ev sahibi Osasuna son 3 karşılaşmada kazandı.

OSASUNA-GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Osasuna-Getafe maçı saat 21:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 05.07.2020
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