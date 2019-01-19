Real Madrid iki golle kazandı
19 Ocak 2019, Cumartesi
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iki golle kazandı

Real Madrid iki golle kazandı

'nde () oynanan maçta , sahasında Sevilla'yı 2-0 yendi.

'nın 20. haftasına aynı puanla giren ile Sevilla arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın 78. dakikasında Carlos Casemiro ile öne geçen başkent ekibi, 90+2. dakikada 'in golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 36'ya çıkaran Real Madrid üçüncü sıraya yükselirken, Sevilla 33 puanla dördüncü durumda bulunuyor.

  1. 19.1.2019 23:34
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