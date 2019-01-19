Real Madrid iki golle kazandı
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan maçta Real Madrid, sahasında Sevilla'yı 2-0 yendi.
La Liga'nın 20. haftasına aynı puanla giren Real Madrid ile Sevilla arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın 78. dakikasında Carlos Casemiro ile öne geçen başkent ekibi, 90+2. dakikada Luka Modric'in golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle puanını 36'ya çıkaran Real Madrid üçüncü sıraya yükselirken, Sevilla 33 puanla dördüncü durumda bulunuyor.
- 19.1.2019 23:34
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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