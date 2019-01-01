Avrupa'nın en iyisi Messi!
01 Ocak 2019, Salı
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Avrupa'nın en iyisi Messi!

Avrupa'nın en iyisi Messi!

2018’de en çok gol sevinci yaşayan futbolcu ’ydi. 51 kez rakip fileleri havalandıran Arjantinli’yi 49 golle Ronaldo, 46 golle de Lewandowski takip etti.

Avrupa'da 2018'e damga vuran futbolcu oldu. 'nın yıldız oyuncusu, geride kalan yılda tam 51 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Milli takım ve Barça formasıyla bu gole ulaşan Arjantinli, 2018'de en çok gol sevinci yaşayan futbolcusu unvanını aldı. Messi'nin ardından listede ikinci sırayı 49 golle alırken, 46 gollü Lewandowski 3.'lükte kaldı.

2018'DE EN FAZLA GOL ATAN FUTBOLCULAR

  1. 1.1.2019
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