Avrupa'nın en iyisi Messi!
2018’de en çok gol sevinci yaşayan futbolcu Lionel Messi’ydi. 51 kez rakip fileleri havalandıran Arjantinli’yi 49 golle Ronaldo, 46 golle de Lewandowski takip etti.
Avrupa'da 2018'e damga vuran futbolcu Lionel Messi oldu. Barcelona'nın yıldız oyuncusu, geride kalan yılda tam 51 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Milli takım ve Barça formasıyla bu gole ulaşan Arjantinli, 2018'de en çok gol sevinci yaşayan futbolcusu unvanını aldı. Messi'nin ardından listede ikinci sırayı 49 golle Cristiano Ronaldo alırken, 46 gollü Lewandowski 3.'lükte kaldı.
2018'DE EN FAZLA GOL ATAN FUTBOLCULAR
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Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
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Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
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