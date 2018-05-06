El Clasico'ya dair bilmeniz gereken her şey – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    'ya dair bilmeniz gereken her şey

    El Clasico'ya dair bilmeniz gereken her şey

    Barcelona - Real Madrid maçına dair bilmeniz gereken her şey bu haberde.

    El Clasico hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler, takım haberleri...

    1. 6.5.2018 10:48
    2. Güncelleme: 6.5.2018 10:56
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