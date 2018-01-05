İspanya Kral Kupası son 16 turunda dün Leganes karşısında Enes Ünal'ı ilk 11'de sahaya süren Villarreal, İspanya'da büyük bir tartışma başlattı.

Enes Ünal'ı 9 maçlığına Levante'ye kiralayan, Aralık ayında da geri çağıran Villarreal, milli futbolcuyu İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Leganes'e karşı oynattı. 61 dakika görev yapan Enes Ünal gol atamazken yerine Carlos Bacca'ya bıraktı.

Buraya kadar herşey normal gibi görünüyordu ancak maç sonrası İspanya'daki futbol kuralları çerçevesinde ortaya bir iddia atıldı.

İspanya Futbol Federasyonu'nun hazırladığı Federasyon Yönetmeliği'nin 126.5'inci maddesine göre "Lisansı iptal edilen bir futbolcu aynı sezon içerisinde daha önce forma giydiği bir takım için lisan alamaz."

Hal böyle olunca, Enes'in Villarreal'de maça çıkmasıyla ilgili karşılaşma sonrası tartışma başladı, İspanya'da bazı yorumcular durumu "skandal" olarak nitelendirdi.

Öte yandan, Villarreal'in rakibi Leganes kulübü konuyla ilgili federasyona başvuru yapmayacağını açıkladı.







Fakat olayın farklı bir boyutu daha var!

Villarreal, konuyla ilgili kısa süre önce yaptığı açıklamada maç sabahı (Perşembe günü öğleden önce) kendilerine İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Javier Tebas'tan bir e-posta ulaştığını ve İspanya Kral Kupası'nda oynayacakları hem Leganes maçı hem de önümüzdeki Pazar günü Deportivo La Coruna'yı konuk edecekleri mücadele için Enes Ünal'a iki maçlık geçici lisans aldıklarını bildirdi.

Şimdi, bazı kesimlerİspanyol Futbol Federasyonu'nun Villarreal'i oynatılması uygun olmayan futbolcuyu sahaya çıkardığı için kupadan elemesi gerektiğini söylüyor.

Diğer taraftan ise ortada alınmış geçici lisans var.

Şimdi gözler İspanya Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili yapacağı açıklamaya çevrildi.



