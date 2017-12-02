 Mesut’a karşılık Arda! – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Mesut’a karşılık Arda!

    Mesut’a karşılık Arda!

    Barcelona’nın devre arasında kadrosuna katmak istediği Mesut Özil için Arda Turan’ı takasta kullanmayı planladığı iddia edildi

    Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mesut Özil için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası geldi. Daily Star'ın haberine göre; 29 yaşındaki yıldızı transfer etmek isteyen Barcelona, İngiliz ekibine teknik direktör Ernesto Valverde'nin kadroda düşünmediği Arda Turan'ı önerecek. Katalan devinin, Türk asıllı Alman yıldızı devre arasında kadrosuna katamaması halinde sezon sonunu bekleyeceği ifade edildi. Arda bu sezon Barcelona'da forma şansı bulamazken, Mesut ise 11 maçta 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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