Mascherano ayrılıyor mu ?

Barcelona'daki sekizinci sezonunu geçiren Javier Mascherano, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ESPN'e konuşan Javier Mascherano, ''Burada uzun yıllar geçirdim ve birçok başarı elde ettim. Burada kazanabileceğim daha fazla bir şey kalmadı. Tüm içtenliğimle söylüyorum; kariyerimin en iyi yıllarını Barcelona'da geçirdim'' dedi.

Ayrılık için doğru zamanı kaçırmak istemediğini belirten Arjantinli yıldız, ''Bir yerden ayrılmak için doğru zamanın gelip gelmediğine inanan biriyim. Buradaki hikayemin bitmesi için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Çünkü Liverpool'dan ayrıldığımda böyle bir ortam yoktu ve bu nedenle ayrılık hoşuma gitmedi. İlerde Barcelona'nın bana açık bir kapısı olmasını istiyorum ve ayrılık için en doğru zaman olduğunu düşünüyorum'' dedi.