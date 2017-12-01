Mascherano ayrılıyor mu ?
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Javier Mascherano, takımdan ayrılacağını açıkladı.
Barcelona'daki sekizinci sezonunu geçiren Javier Mascherano, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
ESPN'e konuşan Javier Mascherano, ''Burada uzun yıllar geçirdim ve birçok başarı elde ettim. Burada kazanabileceğim daha fazla bir şey kalmadı. Tüm içtenliğimle söylüyorum; kariyerimin en iyi yıllarını Barcelona'da geçirdim'' dedi.
Ayrılık için doğru zamanı kaçırmak istemediğini belirten Arjantinli yıldız, ''Bir yerden ayrılmak için doğru zamanın gelip gelmediğine inanan biriyim. Buradaki hikayemin bitmesi için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Çünkü Liverpool'dan ayrıldığımda böyle bir ortam yoktu ve bu nedenle ayrılık hoşuma gitmedi. İlerde Barcelona'nın bana açık bir kapısı olmasını istiyorum ve ayrılık için en doğru zaman olduğunu düşünüyorum'' dedi.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:25
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Yazıcı için Londra’ya çıkarma
Toplam 2
Yorum
baksoy Madem talibi var takımda da onun yerini dolduracak alternatifleri de var ? Gitmesi daha hayırlı olur ?
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Trabzonspor kazanmaya alıştı
Toplam 2
Yorum
baksoy Keşke Rıza hoca ile sezon başlamadan anlaşsaydık , Ersun YANAL kendinden sonraki takımı izliyor mudur ?
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Ekici'den kötü haber
Toplam 12
Yorum
sami birileri bunu fenere iyi kakaladi, satabilirseniz satin artik bu asamadan sonra faydasi olmaz, bir ara Hurmaci diye biri vardi o da oyleydi
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