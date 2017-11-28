VAR neden yok!

Messi’nin çizgiyi geçen topunda gol kararı çıkmaması İspanya’yı karıştırdı. Barça, VAR uygulamasını istiyor

İSPANYA'da zirveyi yakından ilgilendiren maçta bir kez daha hakem skandalı yaşandı... Valencia'nın evinde Barcelona'yı ağırladığı maçta konuk ekipte Lionel Messi golü attı. Top çizgiyi geçmesine rağmen hakem İglesias Villanueva gol kararı vermedi. Maç 1-1 biterken Barcelona cephesi küplere bindi. İspanya'da VAR sistemi uygulanmadığı için gol güme giderken Barça'ya yakın gazeteler öfkeli başlıklar attı. El Mundo "Yeni bir skandal" derken geçen sezon Real Betis, 5 hafta önce de Malaga maçlarında kaleyi geçen toplarda gol kararı verilmediğini hatırlattı. Katalunya'da çıkan El Mundo Gazetesi "Barça aynı hakem hatalarını defalarca yaşamasına rağmen bir türlü VAR uygulanmıyor" isyanında bulundu. Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde "Bu tip pozisyonlarda VAR sisteminin önemini görüyoruz. Artık bu uygulansın" dedi.