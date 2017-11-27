La Liga'da hakem hatası tartışması

El Mundo Deportivo gazetesi, "Yeni bir skandal", "3 puan 1'e indi", "Lig sıralamasını etkileyen bir karar" başlıklarını attı. Geçen sezon Real Betis ve 5 hafta önceki Malaga maçlarında da hakemlerin çizgiyi geçen topu görmeyerek Barcelona'nın gollerini vermediğini hatırlatan Katalonya bölgesinin spor gazetesi, "Barcelona aynı hakem hatalarını yaşamasına rağmen 'şahin göz' halen uygulanmıyor." eleştirisinde bulundu. Diğer bir Katalan gazetesi Sport da kara bir manşet ile çıkarak, "Bu şekilde bile Barça ile baş edemezler" başlığını kullandı. Yapılan yorumlarda "Hakem hırsızlığı. Ne başhakem ne de yardımcı hakem kale çizgisinden yarım metre içeri giren topu gördü." denildi.

"Kargaşa var lig var" manşetini kullanan Marca gazetesi, hakem Iglesias Villanueva'nın Messi'nin golünü vermeyerek büyük bir hata yaptığını ve video hakem uygulaması tartışmalarını tekrardan gündeme getirdiğini yazdı. Ayrıca ligin zirvesindeki Barcelona'nın ikinci sıradaki Valencia ile deplasmanda yaptığı maçta berabere kalmasıyla Real Madrid ile puan farkının 8'e indiği belirtilerek, şampiyonluk yarışının halen devam ettiği savunuldu.

İspanya'nın diğer gazetelerinde ise El Mundo "Yardımcı hakem, sözleşme yenileyen Messi'nin neşesini kaçırdı. Golü görmeyen hakem hatası, La Liga'da video hakem uygulamasının acilen yürürlüğe girmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu", La Vanguardia "Büyük hakem hatasıyla gelen beraberlik" ve El Pais de "Messi'nin nizami golü hakem hatası ile geçersiz sayıldı" ifadelerini öne çıkardı.

Öte yandan, karşılaşmanın ardından Barcelonalı futbolcular, gazetecilere açıklamalarında maçın hakeminin hatalı kararını eleştirdi. Andres Iniesta "Görmesi gereken görmedi ama tüm dünya gördü. Pozisyon sonrasında kalecinin hareketleri dahil her şey çok açıktı.", Jordi Alba da "Çok büyük bir hakem hatası oldu. Yarı sahadan gol olduğunu gördüm." şeklinde konuştu.

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, "Bu tip pozisyonlarda video hakem uygulamasının gerekli olduğu konusunda hepimiz hem fikiriz." derken, Barcelona'nın kurumsal ilişkiler sorumlusu Guillermo Amor da "Video hakem uygulamasının olmaması üzücü çünkü Messi'nin pozisyonu goldü. Ancak biz yolumuza devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.