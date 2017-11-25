 Altın ayak Messi! – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Altın ayak !

    Altın ayak Messi!

    Barcelona’nın Arjantinli yıldızı, European Sports ve Marca’nın düzenlediği törende 4.kez ‘Altın Ayakkabı’ ödülünü kazandı. : Ödülü takım arkadaşlarıma borçluyum

    Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, kariyerindeki 4. "Altın Ayakkabı" ödülünün sahibi oldu. European Sports Media ve Marca gazetesi tarafından Barselona kentinde düzenlenen törende, Arjantinli futbolcuya ödülünü geçen sezon Altın Ayakkabı'yı kazanan takım arkadaşı Luis Suarez verdi. Törende konuşan , takım arkadaşlarının yardımı sayesinde bu ödülü kazanabildiğini belirterek, "Futbolcu olmanın zevkini her gün yaşamaya çalışıyorum" dedi. Messi, daha önce 2009- 2010 (34 gol), 2011-2012 (50 gol) ve 2012-2013 (46) sezonlarında bu ödülü kazanmıştı.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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