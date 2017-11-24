Mesut Özil, 'yeni Arda Turan' olacak

Mesut Özil'in Barcelona'yla anlaştığı haberi dün gündeme bomba gibi düşmüş fakat İspanya medyasında bu gelişme pek olumlu karşılanmamıştı.

İspanya'nın prestijli spor gazetelerinden Sport, Türk asıllı Alman yıldıza verilecek haftalık 370 bin euro'luk maaşın takımda huzursuzluk yaratacağını belirtirken, yıldız oyuncunun gece hayatı nedeniyle de takımda uyum sorunu yaşayacağını öne sürdü.







Barcelona'nın son kararı vermeden önce iyi düşünmesi gerektiği savunan İspanyollar, Coutinho için 150 milyon euro'dan bahsedilirken Mesut Özil için verilecek 20 milyon euro'nun makul kabul edilebileceğini, transfer konusunda tek olumlu ayrıntının da bu olduğunu ifade etti.

Confidencial gazetesi ise, Mesut Özil'in Barcelona'nın 'Yeni Arda Turan'ı olma riski olduğu savundu.

Katalan ekibinin Arda Turan'ı bir türlü gönderemediği ve yapılan yatırımın boşa gittiği hatırlatan gazete, Özil'in alacağı maaşın Luis Suarez'inkiyle aynı olacağını belirtirken Mesut'un her yıl başına 19 milyon euro kazanacağının altını çizdi.







Bunun soyunma odasındaki dengeleri bozacağını savunan Confidential, bu durum için 'Soyunma odasına bomba koymak' benzetmesini yaptı.

Mesut Özil'in sık sık sakatlandığını da yazan gazete oyuncunun Real Madrid'deyken gece hayatıyla gündemde olduğunu, babasıyla da finansal problemler yaşadığını hatırlattı.



