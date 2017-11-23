UEFA'dan Carvajal'a soruşturma
Real Madrid'in Apoel ile oynadığı maçta taç atışını 6-0 galip olamalarına rağmen geç kullanarak sarı kart gören ve grupta amacı olmayan Dortmund karşısında cezasını çekecek olan Carvajal için ''Bilerek kart görme'' gerekçesiyle soruşturma başlattı.
UEFA'da Carvajal'ın bu ilginç kart görüşüne kayıtsız kalmadı ve '' Bilerek kart görmek'' suçlamasıyla soruşturma başlattığını duyurdu. Yıldız sağ bek hakkında karar 7 Aralık'ta verilecek.
Carvajal'in 2 maç ceza alacağı tahmin ediliyor. Bu durumda milli futbolcu eleme tur maçlarının ikisinde de forma giyemeyecek.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:18
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Lucescu gitmiyor
Toplam 10
Yorum
alex terim sanki cok iyiymis gibi konusma ulen zavalli
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Lucescu gitmiyor
Toplam 10
Yorum
alex bukadar da gurursuzluk olurmu be okadar yerli teknik adam varken yas 70 is bitmis elin bilmem nesini milli teknik yaptinz zavallilar utanin
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Feghouli yolcu
Toplam 28
Yorum
LİVERPOOL MUSLERA BALON YEDEĞİ ONDAN İYİ MUSLERE HAVA TOPLARINDA İNANILMAZ DERECE VASAT Bİ KALECİ GS YE İYİ BİR KALECİ 1 TANE SAĞLAM STOPER
UEFA'dan Carvajal'a soruşturma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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