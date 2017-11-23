 UEFA'dan Carvajal'a soruşturma – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    UEFA'dan Carvajal'a soruşturma

    UEFA'dan Carvajal'a soruşturma

    Real Madrid'in Apoel ile oynadığı maçta taç atışını 6-0 galip olamalarına rağmen geç kullanarak sarı kart gören ve grupta amacı olmayan Dortmund karşısında cezasını çekecek olan Carvajal için ''Bilerek kart görme'' gerekçesiyle soruşturma başlattı.

    25 yaşındaki yıldız sağ bek Şampiyonlar ligin'deki Apoel karşılaşmasının son anlarında 6-0 galiplerken taç atışı bir türlü kullanmayarak sarı kart görmüştü. Bu sezon görev aldığı üç Şampiyonlar Ligi mücadelesinde de sarı kart gören , grupta amacı olmayan Borussia Dortmund maçında sarı kart cezası nedeni ile forma giyemeyecek olan Carvajal, bu sayede eleme turları öncesi kartlarını sıfırlamış olarak çıkacak.

    UEFA'da Carvajal'ın bu ilginç kart görüşüne kayıtsız kalmadı ve '' Bilerek kart görmek'' suçlamasıyla soruşturma başlattığını duyurdu. Yıldız sağ bek hakkında karar 7 Aralık'ta verilecek.

    Carvajal'in 2 maç ceza alacağı tahmin ediliyor. Bu durumda milli futbolcu eleme tur maçlarının ikisinde de forma giyemeyecek.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:18
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