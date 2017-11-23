Rekora doymuyor

R.Madrid’in yıldızı Ronaldo, G.Kıbrıs’tan Apoel’i 6-0 devirdikleri maçta attığı 2 golle, Şampiyonlar Ligi’nde bir yıl içinde en çok gol atma rekorunu kırdı

R.MADRİD, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı G.Kıbrıs temsilcisi Apoel'i 6-0'la bozguna uğratarak, gruptan çıkmayı garantiledi. Müsabakada Madrid adına 2 gol kaydeden Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, bu karşılaşmayla birlikte gol sayısını 8'e çıkararak bir rekora daha sahip oldu. Birçok alanda rekorlara imza atan Ronaldo, 2017 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında toplamda 18 kez rakip fileleri havalandırarak, daha önce de kendisine ait olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir takvim yılında en fazla gol atan futbolcu rekorunu geliştirdi. 32 yaşındaki Ronaldo, 2016-2017 sezonun 2017 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında 10 gol atmıştı. İspanya La Liga'da 8 maçta 1 gol atabilen ve eleştiri oklarının hedefi olan CR7, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu rekoruyla da moral buldu.