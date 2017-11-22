 Real'e penaltı yok! – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Real'e penaltı yok!

    Real'e penaltı yok!

    Real Madrid'in La Liga'daki kötü performansı devam ederken, İspanyol basınında yapılan bir araştırma konuyla ilgili enteresan bir gerçeği ortaya çıkardı.

    İspanyol devine, La Liga'da tam 9 aydır penaltı çalınmadığı belirtilirken bu durumun bir hayli garip olduğu ifade edildi. Real Madrid, son olarak 1 Mart 2017 günü Santiago Bernabeu'da oyandığı ve 3-3 biten Las Palmas maçından bu yana La Liga'da penaltı kullanmadı.

    Bazı İspanyol otoriteler, Real Madrid gibi maçların büyük çoğunu rakip yarı alanda oynayan bir takımın 9 ay boyunca penaltı kullanmamasını skandal olarak nitelendirdi.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:00
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