Real'e penaltı yok!
Real Madrid'in La Liga'daki kötü performansı devam ederken, İspanyol basınında yapılan bir araştırma konuyla ilgili enteresan bir gerçeği ortaya çıkardı.
Bazı İspanyol otoriteler, Real Madrid gibi maçların büyük çoğunu rakip yarı alanda oynayan bir takımın 9 ay boyunca penaltı kullanmamasını skandal olarak nitelendirdi.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:00
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Cengiz Ünder sürprizi
Toplam 8
Yorum
Gs ŞAMPİYON Yazdıracağız ! fazlası var cengiz sinanın sağ ayagı olamaz ...
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Kadın voleybolda deplasman yasağı
Toplam 1
Yorum
Miyane Saçmalık. Ayrıca Eczacıbaşı maçı hakeminden şikayetçiyim. İtiraz hakkı ve video hakem uygulaması olmasa maçı alıp Eczacı'ya verecekti.
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İstanbullandın!
Toplam 1
Yorum
Miyane Klopp sen de yarın gel başla...
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