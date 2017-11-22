Real'e penaltı yok!

Real Madrid'in La Liga'daki kötü performansı devam ederken, İspanyol basınında yapılan bir araştırma konuyla ilgili enteresan bir gerçeği ortaya çıkardı.

İspanyol devine, La Liga'da tam 9 aydır penaltı çalınmadığı belirtilirken bu durumun bir hayli garip olduğu ifade edildi. Real Madrid, son olarak 1 Mart 2017 günü Santiago Bernabeu'da oyandığı ve 3-3 biten Las Palmas maçından bu yana La Liga'da penaltı kullanmadı.



Bazı İspanyol otoriteler, Real Madrid gibi maçların büyük çoğunu rakip yarı alanda oynayan bir takımın 9 ay boyunca penaltı kullanmamasını skandal olarak nitelendirdi.