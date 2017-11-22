Barcelona'dan Sevilla'ya destek!
La Liga ekiplerinden Sevilla, teknik direktörleri Eduardo Berizzo'nun prostat kanseri olduğunu duyurdu. Bu açıklama üzerine Barcelona yardım teklifinde bulundu.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Kulüp doktorları, teknik direktör Berizzo'nun prostat kanserine yakalandığını bildirdi. Yapılacak yeni kontrollerden sonra tedavi sürecinde atılacak adımlar belirlenecektir. Sevilla Kulübü olarak bu anında teknik direktörümüzün yanında olduğumuzu ve tüm desteği verdiğimizi belirtip, en kısa zamanda iyileşmesini temenni ederiz." denildi.
İspanyol basınına göre, Sevillalı futbolcular Berizzo'nun hastalığını dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool maçından önce öğrendi.
BARCELONA'DAN YARDIM TEKLİFİ
Barcelona kulübü Sevilla'ya kansere yakalanan Teknik Direktör Eduardo Berizzo'nun tedavisi için yardım teklif etti. Kanser olduğunun açıklanmasının ardından Berizzo'ya dünyanın dört bir yanından dayanışma mesajları atılırken bunlardan biri de Barcelona'ya ait. Katalan kulübü Sevilla'nın istemesi halinde sağlık ekibini Berizzo tedavisi için görevlendirebileceklerini açıkladı. Sevilla cephesi de bu teklifi doğruladı.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:50
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Orman: "Cenk'in serbest kalma bedeli 150 milyon Euro..."
Toplam 6
Yorum
1990 tesadüfle çıktılar güçsüz takımlar vardı hava yapıyorlar real barcelona çıksın görün o zaman
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Orman: "Cenk'in serbest kalma bedeli 150 milyon Euro..."
Toplam 6
Yorum
db Kartal sen 2 yasindasin heralde. Daha 3 sene önce Real Madrid ile Ceyrek Final oynayan Galatasaray di. Ve Rövas macinida 4-3 elinden kacirdi
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Cristiano Ronaldo, Devler Ligi tarihine geçti
Toplam 2
Yorum
hakan ronaldo işte benim adamım yine rekorunu kırdı
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