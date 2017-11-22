 Barcelona'dan Sevilla'ya destek! – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Barcelona'dan Sevilla'ya destek!

    Barcelona'dan Sevilla'ya destek!

    La Liga ekiplerinden Sevilla, teknik direktörleri 'nun prostat kanseri olduğunu duyurdu. Bu açıklama üzerine Barcelona yardım teklifinde bulundu.

    İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Kulüp doktorları, teknik direktör Berizzo'nun prostat kanserine yakalandığını bildirdi. Yapılacak yeni kontrollerden sonra tedavi sürecinde atılacak adımlar belirlenecektir. Sevilla Kulübü olarak bu anında teknik direktörümüzün yanında olduğumuzu ve tüm desteği verdiğimizi belirtip, en kısa zamanda iyileşmesini temenni ederiz." denildi.

    İspanyol basınına göre, Sevillalı futbolcular Berizzo'nun hastalığını dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool maçından önce öğrendi.

    BARCELONA'DAN YARDIM TEKLİFİ
    Barcelona kulübü Sevilla'ya kansere yakalanan Teknik Direktör 'nun tedavisi için yardım teklif etti. Kanser olduğunun açıklanmasının ardından Berizzo'ya dünyanın dört bir yanından dayanışma mesajları atılırken bunlardan biri de Barcelona'ya ait. Katalan kulübü Sevilla'nın istemesi halinde sağlık ekibini Berizzo tedavisi için görevlendirebileceklerini açıkladı. Sevilla cephesi de bu teklifi doğruladı.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Barcelona'dan Sevilla'ya destek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.