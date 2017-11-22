Barcelona'dan Sevilla'ya destek!

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Kulüp doktorları, teknik direktör Berizzo'nun prostat kanserine yakalandığını bildirdi. Yapılacak yeni kontrollerden sonra tedavi sürecinde atılacak adımlar belirlenecektir. Sevilla Kulübü olarak bu anında teknik direktörümüzün yanında olduğumuzu ve tüm desteği verdiğimizi belirtip, en kısa zamanda iyileşmesini temenni ederiz." denildi.



İspanyol basınına göre, Sevillalı futbolcular Berizzo'nun hastalığını dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool maçından önce öğrendi.



BARCELONA'DAN YARDIM TEKLİFİ

Barcelona kulübü Sevilla'ya kansere yakalanan Teknik Direktör Eduardo Berizzo'nun tedavisi için yardım teklif etti. Kanser olduğunun açıklanmasının ardından Berizzo'ya dünyanın dört bir yanından dayanışma mesajları atılırken bunlardan biri de Barcelona'ya ait. Katalan kulübü Sevilla'nın istemesi halinde sağlık ekibini Berizzo tedavisi için görevlendirebileceklerini açıkladı. Sevilla cephesi de bu teklifi doğruladı.