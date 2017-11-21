 Amrabat rezil oldu – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    rezil oldu

    Amrabat rezil oldu

    Galatasaray'ın eski futbolcusu , İspanya La Liga'da komik bir skandala imza attı.

    Leganes forması giyen Faslı yıldız, takımının Barcelona'ya 3-0 yenildiği maça damga vurdu. , başlama vuruşunda takım arkadaşına pas vermek yerine topla dripling yaptı, yanında hiçbir arkadaşını göremeyince geri pas verdi. Kural gereği topa iki kere dokunmaması gereken Amrabat sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Hakem pozisyonda Barcelona lehine endirekt serbest vuruş verdi.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:36
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