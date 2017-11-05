Valencia damgası

İSPANYA Ligi La Liga'nın 11. haftasında Valencia, konuğu Leganes'i 3-0 geçip bir ilke imza attı. Parejo, Rodrigo ve Mina'nın golleriyle kazanan Valencia tarihinde ilk kez ligde üst üste 7. kez galip geldi. Puanını 27'ye yükselten Valencia, Barcelona'yı takibini sürdürdü.