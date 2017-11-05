 Valencia damgası – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Valencia damgası

    Valencia damgası
    İSPANYA Ligi La Liga'nın 11. haftasında Valencia, konuğu Leganes'i 3-0 geçip bir ilke imza attı. Parejo, Rodrigo ve Mina'nın golleriyle kazanan Valencia tarihinde ilk kez ligde üst üste 7. kez galip geldi. Puanını 27'ye yükselten Valencia, Barcelona'yı takibini sürdürdü.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:16
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