 Enes'in golü, Levante'ye yetmedi – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Enes'in golü, Levante'ye yetmedi

    Enes'in golü, Levante'ye yetmedi

    İspanya Ligi 11'inci hafta maçında Enes Ünal'ın formasını giydiği Levante kendi sahasında Girona'ya 2-1 mağlup oldu.

    Valencia Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 58'de Garcia ve 83'te Stuani kaydederken, Levante'nin tek golü 90'ıncı dakikada milli oyuncu Enes Ünal'dan geldi. Enes, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta gol atmış oldu.

    Bu sonucun ardından Girona 15 puana yükselirken, Levante 12 puanda kaldı.


    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:20
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