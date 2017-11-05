Enes'in golü, Levante'ye yetmedi
İspanya Ligi 11'inci hafta maçında Enes Ünal'ın formasını giydiği Levante kendi sahasında Girona'ya 2-1 mağlup oldu.
Valencia Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 58'de Garcia ve 83'te Stuani kaydederken, Levante'nin tek golü 90'ıncı dakikada milli oyuncu Enes Ünal'dan geldi. Enes, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta gol atmış oldu.
Bu sonucun ardından Girona 15 puana yükselirken, Levante 12 puanda kaldı.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:20
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Valbuena ve Isla'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 2
Yorum
Alex Hadi git artık neyi bekliyorsun kara bir bulut gibi çöktün üzerimize artık maç konuşmaya utanıyorum yeter artık git gelsin ERSUN HOCA
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Başakşehir deplasmanda kazandı
Toplam 1
Yorum
SolGS Hic kimse Basaksehirin Avrupa Maclarina 2.Kadro ile cikdigni sorgulamıyor !!! Ülke Puanı kimin uğrunda
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Valbuena ve Isla'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 2
Yorum
AKP Karabulutlar takımı bir türlü bırakmıyor
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