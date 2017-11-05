Enes, Levante kariyerine golle başladı
Villarreal'in Levante'ye kiraladığı milli futbolcu Enes Ünal, takımının İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında Girona'ya 2-1 kaybettiği maçta gol attı.
La Liga'nın orta sıralarındaki ekiplerin mücadelesinde Levante, geçen hafta Real Madrid'i yenen Girona'yı ağırladı. 20 yaşındaki Enes Ünal, sezon sonuna kadar kiralık oynayacağı Levante'deki ilk maçına çıktı.
Misafir Girona, Garcia'nın 58 ve Stuani'nin 83. dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve üst üste 3. karşılaşmasını kazandı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enes, 90+1'inci dakikada fileleri havalandırarak Levante kariyerine golle başladı.
Puanını 15'e çıkaran Girona, 9. sıraya yükseldi. 12 puanda kalan Levante ise 13. sıraya geriledi.
Sezon başında kadrosuna dahil olduğu Villarreal'de fazla forma fırsatı bulamayan Enes, 6 lig maçında bir gol atmıştı.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:49
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Soldado topa değmeden bitti
Toplam 7
Yorum
En büyük FENER GS'nin kaliteli topçuları hangi büyük takımı yenmiş, Trabzon bile dağıttı sizi, dirençleri takımlara karşı balonunuz sönüyor
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Bu sevinci 152 bin kişi beğendi
Toplam 4
Yorum
gs maşallah aslanlarıma allah nazardan esirgesin kem gözle bakanlarında gözü çıksın
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Silva: Beşiktaş’ı beğeniyorum
Toplam 15
Yorum
silva ne diyelim o zaman come to beşiktaş izlemeyi beğendiğin takımda oyna :)
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