Enes Ünal: Şaka sandım
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Villarreal'den Levante'ye kiralanan Enes Ünal, "Teklifi duyduğumda şaka olduğunu sandım." dedi.
Levante'nin bugün basına tanıttığı milli futbolcu Enes Ünal, "La Liga'da böyle bir transfer olasılığı olduğunu bilmiyordum. Levante'nin benimle ilgilendiğini duyduğumda bunun şaka olduğunu sandım. Daha sonra gerçeği öğrendim. Levante gibi bir kulübe gelmenin kendimi geliştirmek ve goller atmak için iyi olacağını düşündüm." ifadelerini kullandı.
La Liga'da oynamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Enes Ünal, "Farklı kültürler ve diller kolay değil. İspanyolca ile ilgili bazı problemlerim hala var. Yavaş yavaş öğreniyorum. Villarreal'de çift forvet oynuyorduk. Bu futbola daha çok alışmıştım ama inanıyorum ki Levante'de de en iyisini yapıp takımım için mücadele edeceğim." açıklamasında bulundu.
La Liga kurallarına göre transfer dönemi olmasa da bir kulüp, sakatlanan futbolcularına göre İspanya içerisinden özel izinle transfer yapabiliyor. Levante'de, sezon içinde iki futbolcu sakatlanıp en az 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı için La Liga'dan alınan izinle Enes Ünal transferi gerçekleşti.
Levante, Enes Ünal'ı Villarreal'den sezon sonuna kadar kiraladı. Villarreal, milli futbolcuyu 1 Ocak 2018'den itibaren isterse geri çağırma opsiyonuna sahip bulunuyor.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:21
-
Jardim: "İddiamız devam ediyor"
Toplam 6
Yorum
TTI İDDAA OYNAMIŞ HERALDE :)
-
Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
TORTOR CANER TALİMAT DEĞİŞMEDEN ÖNCE ETMİŞTİ VE 6 MAÇ CEZA ALDI. BUNLAR TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLE BİLE ETTİ. BUNLARA 6 BİLE AZ. TFF YOK HÜKMÜNDE.
-
Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
Ahmet22 Almanya Iste kaniti BJK ye oynanan oyunlar ani Yayinci Kurulusun görüntüleriyle Ceza verilecekti ,düpedüz BJK li oyunculara Kumpas kurup Cezalandiri
Enes Ünal: Şaka sandım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.