Enes Ünal sezon sonuna kadar kiralandı
La Liga ekiplerinden Villarreal forması giyen Enes Ünal'ın yeni takımı açıklandı.
Geçtiğimiz günlerde A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Mircea Lucescu da Enes Ünal'ı Levante'nin istediğini açıklamıştı.
Villarreal, sezon başında Manchester City'den 14 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Enes Ünal, şu ana kadar Villarreal formasıyla La Liga'da 6 maçta 1 gole imza attı.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:01
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Fenerbahçe fırsat tepti
Toplam 17
Yorum
selim Kaleci o caprazdan golu nasil yer boyle kalecimi olur,yardimci hoca ondan daha iyi durur,defans tam bir yol gecen hani.hoca tam fitasko
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Sumudica ve Kocaman'ın Valbuena polemiği
Toplam 5
Yorum
ua sen buı sözü söylerken(İnsanlar kendi takımlarıyla ilgilenirse daha iyi olur) gs ye attığın lafı ne çabuk unuttun aykut
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Neustadter'den şok sözler!
Toplam 5
Yorum
Alemdar Aykut hoca diyemiyorum cünku hocalik vasfi hic yok türbündeki bir seyirciden hic bir farki yoktu zaten sadece seyretti
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