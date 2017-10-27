Real Madrid'in maçı ertelenebilir!

Katalan bölgesi ekibi olan Girona'nın Real Madrid'i ağırlayacağı maçla ilgili yaşanan güvenlik endişeleri artarken, maçla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Onda Cero'nun haberine göre, bağımsızlığını tek taraflı olarak ilan eden Katalonya'da polis, protesto ve potansiyel şiddet gibi maça yansıyabilecek etkileri kontrol altına almak için çalışıyor.

Marca'da yer alan habere göre ise İspanyol polisinin maçın oynanmasına izin vermeyeceği, müsabakanın erteleneceği dedikoduları ortalıkta dolaşıyor.



REAL MADRID'DEN DEĞİŞİKLİK KARARI



Real Madrid bu maça logosunun bulunduğu otobüsle gitmeme kararı alırken Zidane güvenlik sorunu yaşamayacaklarına inandıklarını söylemişti.

Girona ve Real Madrid kulüplerinden bir açıklama gelmezken, iki takım da maçı oynamaya hazırlanıyor.



FUTBOLCULAR ENDİŞE DUYMUYOR



Gelişmeler hakkında konuşan Real Madrid'li Nacho, "En kısa sürede çözüleceğini umuyoruz. Biz futbolcular sadece maçı oynamaktan bahsediyoruz. İptal mi? Bir şeyler duyduk ama bu sözler dışarıdan geliyor. Herhangi bir haber yok." dedi.

Lucas Vazquez ise, "Pazar günü oynamak istiyoruz. Neler olduğunu biliyoruz ancak biz sadece spor tarafını düşünmeye çalışıyoruz. Katalan haberlerini takip ediyorum. Bu olay biraz hassas, ancak çözüme kavuşacağını umuyoruz." dedi.

Daha önce Barcelona ile Las Palmas arasındaki mücadele, Camp Nou'da boş tribünler önünde oynanmıştı.