Real Madrid'in maçı ertelenebilir!
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Pazar günü oynanacak Girona-Real Madrid maçının güvenlik endişeleri nedeniyle ertelenmesi söz konusu.
Katalan bölgesi ekibi olan Girona'nın Real Madrid'i ağırlayacağı maçla ilgili yaşanan güvenlik endişeleri artarken, maçla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Onda Cero'nun haberine göre, bağımsızlığını tek taraflı olarak ilan eden Katalonya'da polis, protesto ve potansiyel şiddet gibi maça yansıyabilecek etkileri kontrol altına almak için çalışıyor.
Marca'da yer alan habere göre ise İspanyol polisinin maçın oynanmasına izin vermeyeceği, müsabakanın erteleneceği dedikoduları ortalıkta dolaşıyor.
REAL MADRID'DEN DEĞİŞİKLİK KARARI
Real Madrid bu maça logosunun bulunduğu otobüsle gitmeme kararı alırken Zidane güvenlik sorunu yaşamayacaklarına inandıklarını söylemişti.
Girona ve Real Madrid kulüplerinden bir açıklama gelmezken, iki takım da maçı oynamaya hazırlanıyor.
FUTBOLCULAR ENDİŞE DUYMUYOR
Gelişmeler hakkında konuşan Real Madrid'li Nacho, "En kısa sürede çözüleceğini umuyoruz. Biz futbolcular sadece maçı oynamaktan bahsediyoruz. İptal mi? Bir şeyler duyduk ama bu sözler dışarıdan geliyor. Herhangi bir haber yok." dedi.
Lucas Vazquez ise, "Pazar günü oynamak istiyoruz. Neler olduğunu biliyoruz ancak biz sadece spor tarafını düşünmeye çalışıyoruz. Katalan haberlerini takip ediyorum. Bu olay biraz hassas, ancak çözüme kavuşacağını umuyoruz." dedi.
Daha önce Barcelona ile Las Palmas arasındaki mücadele, Camp Nou'da boş tribünler önünde oynanmıştı.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:59
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 6
Yorum
UA Erman TOROĞLU 7 kişilik ceza ve tahkimde 4 BJK lı var cezalar oy fazlası ile alınıyor diyordu TFF açıklama yapmadığına göre doğruymuş.
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Ozan’a özel görev
Toplam 8
Yorum
fasda senin gibi toptan anlamayan adamlar yüzünden türk futbolunun hali böyle
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 67
Yorum
UA1010 Aynısını fb de yaptı onlara da saha kapatma vermediler ama GALATASARAY yapınca auvauv caner küfretti maicon sevindi sadece aynı şey mi
Real Madrid'in maçı ertelenebilir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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